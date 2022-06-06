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FETÖ'nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 şüpheli yakalandı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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FETÖ’nün emniyet ve askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 8 şüpheli yakalandı!

Son dakika haberi! Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, ülke genelinde toplam 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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