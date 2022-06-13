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Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya operasyon! Tek tek yakalandılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Van’da terör örgütleri FETÖ ve PKK’ya operasyon! Tek tek yakalandılar

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

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