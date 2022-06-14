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İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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İzmir merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 "mahrem imam" için operasyon başlatıldı.

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