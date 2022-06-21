Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ünver’den önemli açıklama! Kadına verilen önemin göstergesi

Duygularını anlatan Ünver, "Kurulumuz böyle takdir etmiş. Devletimize, milletimize, yargı camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Allah mahcup etmesin. Önemli olan iyi işler yapmak. İnşallah Rabbim de bize vatanımız, milletimiz için iyi işler yapmayı nasip eder. Benim amacım bu devlete, bu millete savcı olarak hizmet etmekti ama Allah bize başsavcı olarak hizmet etmeyi nasip etti. Bize düşen kanunlar çerçevesinde adaletin en doğru şekilde tesisi için gece-gündüz çok çalışmak, devletimize, milletimize en güzel şekilde hizmet etmek. Bizler bu görevlere bunun için seçildik, bu görevin hakkını vermek için elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağım. Bu görev benim için bir şeref, bir onurdur" dedi.