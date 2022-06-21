Diyarbakır merkezli 10 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu" | Baronlar ve baroniçeler gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendiğini açıkladı. Bakan Soylu, yapılan uyuşturucu operasyonunda baronlar ve baroniçelerin gözaltına alındığını açıkladı.
Diyarbakır merkezli 10 ilde yürütülen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.
Operasyon, 292 şüpheliye ait 205 adrese yönelik gerçekleşerek, 184 şüpheliye ait yapılan adli işlemlerde 64 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının desteğiyle, büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.
"8 AYLIK TİTİZ ÇALIŞMA"
İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınır illerden Diyarbakır'a getiren ve çevre illere dağıtan örgüt yöneticisi, örgüt üyeleri ve bunlara bağlı olarak uyuşturucu madde ticaretini, kadınları ve çocukları da kullanarak gerçekleştiren sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmada operasyon gününe kadar, 243 kilo esrar maddesi ve türevleri, 10 kilo 467 gram metamfetamin maddesi, 34 gram kokain maddesi, 10 adet uyuşturucu hap, 5 gram eroin maddesi, 1 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyona dair 184 şüpheliye adli işlem yapılarak 64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildiği bildirildi.
"Kökünü Kurutma Operasyonu"nun Türkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve bu operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtildi.
Öte yandan, operasyonunun "Diyarbakır narko alan projesi" çerçevesinde elde edilen bilgilerin detaylı analiz edilmesi sonucu karar verildiği kaydedildi.
OPERASYONUN DETAYLARINI BAKAN SOYLU ANLATTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunun detaylarını anlattı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.
Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.
Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.
Esrar, eroin, kokain her ne varsa hepsine yönelik gerçekleştirilen bu operasyonla, gerçekleşmesini sağlayan arkadaşlarımıza; Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne, narkotik daire başkanlığımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.
Kolay bir Operasyon değildir. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var, onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş, tüm dinlemeleri, delilleri elde edilmiş ve operasyona döndürülmüştür.
"HEPSİ GÖZALTINA ALINDI"
Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.
"BİR OPERASYON DAHA BAŞLADI"
Bugün bir operasyon daha başladı. O da 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon.
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