Son dakika: HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde! PKK’lı teröristlerin yakalandığı anları paylaşıp algı yaptı

PKK/KCK ÜYESİ VE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Van Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olay, 20 Haziran 2022 günü 'kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.