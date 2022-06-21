Son dakika: HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu yine provokasyon peşinde! PKK'lı teröristlerin yakalandığı anları paylaşıp algı yaptı
Son dakika haberi... PKK’nın siyasi kanadı HDP yine güvenlik güçlerini hedef aldı. FETÖ'cülerin sık sık dillendirdiği "çıplak arama" yalanını ortaya atan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeni bir algı operasyonuna imza attı. Gergerlioğlu, Van’da PKK’lı olduğu belirlenen teröristin gözaltına alındığı anları paylaşıp provoke etmeye kalktı.
Terör örgütüne karşı yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlar devam ederken, ortalığı karıştırmak isteyen, halkı kin ve nefretle beslemek isteyen fırsatçılar da ortaya çıkmaya başladı. Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Onikidere mezrasında PKK'lı olduğu belirlenen bir şahsın gözaltına alınırken bölgede bulunan köylüler zanlıyı askerlerin elinden almaya kalkıp, taşkınlık çıkarınca ortalığı yatıştırmak ve düzeni sağlamak adına Mehmetçik havaya ateş açtı.
PKK'LI TERÖRİSTİ SAVUNDU
Bu olayın görüntülerini paylaşan HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türk askerini karalama ve bölgede bulunan halkla ile askerler arasında sorun çıkarma sinsiliğiyle olayı çok farklı göstermeye çalıştı. Askerlerin zorbalık yaptığını dile getiren Gergerlioğlu, atılan taşları, askerlerin üzerine yürüyen kalabalığı görmezden gelerek gözaltına alınan bir PKK'lı teröristin de adeta savunuculuğunu üstlendi.
PKK/KCK ÜYESİ VE ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Van Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Olay, 20 Haziran 2022 günü 'kasten adam öldürme, PKK/KCK terör örgütü mensubu olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve iş-çalışma hürriyetini ihlal suçu' olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan hakkında yakalama emri bulunan şüpheli şahsın yakalanması maksadıyla icra edilen operasyon esnasında meydana gelmiştir.
JANDARMAYA TAŞ ATILDI
M.E.A.'nın gözaltına alınması sırasında yakınları tarafından jandarma araçlarına taş atılması üzerine, jandarma personeli havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmış, şüpheli gözaltına alınarak emniyetli şekilde adli makamlara sevki yapılmıştır. Şüpheli M.E.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.
ÇIPLAK ATRAMA YALANI
Türk askerine karşı yapmaya kalkıştığı bu çirkin karalama kampanyası elinde patlayan Gergerlioğlu'nun bu ilk vukuatı değil. HDP'li milletvekili daha önce FETÖ'cülerin sık sık dillendirdiği 'Çıplak arama' yalanını da ortaya atmıştı. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerle bu durumun da yalan olduğu anlaşılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS sonuçları için geri sayım: 2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- Formasyon kalktı mı? Pedagojik formasyon iptal mi oldu? Danıştay formasyon kararı nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, verilecek?
- 21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Haziran yaz gündönümü ekinoks nedir? Kuzey yarımkürede ne olur?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne?
- Ekmek fiyatına zam geldi mi? 2022 İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar, kaç TL? Ekmek fiyatı 5 TL mi oldu?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak? Öğrenci affı kimleri kapsıyor, açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2022 ve 2023 okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? MEB eğitim takvimi...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2022? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 3 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmiyor! 2008 yılı öncesi ve sonrasında...