Son dakika: HDP’li Gergerlioğlu hakkında soruşturma açıldı!

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan daha önce milletvekilliği düşürülen ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Kandıra Cezaevi önünde Aysel Tuğluk hakkında yapmış olduğu basın açıklaması sonrası soruşturma açıldı.