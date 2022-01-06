06 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: HDP'li Gergerlioğlu hakkında soruşturma açıldı!

Son dakika: HDP'li Gergerlioğlu hakkında soruşturma açıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2022 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022
ABONE OL
Son dakika: HDP’li Gergerlioğlu hakkında soruşturma açıldı!

Son dakika haberleri... Terör örgütü propagandası yapmak suçundan daha önce milletvekilliği düşürülen ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan daha önce milletvekilliği düşürülen ve cezaevinde bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Kandıra Cezaevi önünde Aysel Tuğluk hakkında yapmış olduğu basın açıklaması sonrası soruşturma açıldı.

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı, Geregelioğlu'na TCK 301'inci madde kapsamında "Devleti ve organlarını aşağılama", TCK 277 'Bilirkişiyi etkileme' ve TCK 215 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından işlem başlattı.

CHP-HDP ittifakında çatlak CHP-HDP İTTİFAKINDA ÇATLAK
HDP’li Gergerlioğlu haddini aştı! HDP'Lİ GERGERLİOĞLU HADDİNİ AŞTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA