Türkiye’nin enerji yükünü sırtlanacak! Akkuyu NGS’de bir aşama daha geride kaldı

"Çelik katmandan ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun 3'üncü katmanı, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlıyor. İç koruma kabuğunun 3'üncü katmanı, her biri 12 bölümden oluşan iki ayrı katman olmak üzere 24 bölümden oluşan kaynaklı bir metal konstrüksiyon olma özelliğini taşıyor. Ekipman, ağırlığı 5 ila 7 ton, yüksekliği ise 6 metre olan bölümlerin birbirine kaynaklanmasıyla toplam ağırlığı 321,9 ton, yüksekliği 12 metre, çevre uzunluğu ise 138 metre olan tek bir silindirik konstrüksiyon haline getiriliyor."