CHP-HDP ittifakında Tanju Özcan ve Ömer Faruk Gergerlioğlu çatlağı! ’Eli kanlı terör örgütünün sözcüsü’

CHP'li Bolu Belediyesi, mülteciler konusunda yeni bir ırkçı karar aldı. Şehirde yaşayan yabancılardan suyun metreküpü için 2,5 dolar, nikah ücreti olarak 100 bin lira alınacak. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu teklifi, CHP ve İYİ Partili 15 meclis üyesinin "evet" oyuyla kabul edildi.