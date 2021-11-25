CHP-HDP ittifakında Tanju Özcan ve Ömer Faruk Gergerlioğlu çatlağı! 'Eli kanlı terör örgütünün sözcüsü'
CHP ve HDP gizli ittifakları bir üst seviyeye taşıyıp alenileştirerek ortak geleceğe yelken açtı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, "HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz, HDP'nin, PKK ile ilişkisi olduğunu görmedim" ifadelerini kullanarak desteklerini bir kez daha gösterdi. Ancak mülteciler konusunda ırkçı kararlar alan CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini eleştiren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na 'eli kanlı terör örgütünün sözcüsü' diyerek yeni bir fitili ateşledi. İşte haberin detayları...
CHP'li Bolu Belediyesi, mülteciler konusunda yeni bir ırkçı karar aldı. Şehirde yaşayan yabancılardan suyun metreküpü için 2,5 dolar, nikah ücreti olarak 100 bin lira alınacak. Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bu teklifi, CHP ve İYİ Partili 15 meclis üyesinin "evet" oyuyla kabul edildi.
Bu gelişmeyi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle vekilliği düşürülen, daha sonra yeniden vekilliğe dönen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından eleştirdi.
"HDP KANDİL'DEN YÖNETİLİYOR"
Bu sözlere CHP'li Özcan'ın verdiği cevap, CHP ile gizli ortağı HDP arasında krize neden olacak sertlikte oldu. Özcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "HDP'nin PKK'yla ilişkisini bilmiyorum, görmedim" sözlerinin aksine HDP'nin Kandil'den yönetildiğini söyledi.
"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZCÜSÜ"
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gergerlioğlu için "Eli kanlı terör örgütünün sözcülüğünü yapan, kandilden yönetilen bir partinin vekili" dedi.
"HDP-PKK İLİŞKİSİNİ BİLMİYORUM"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, terör bağlantıları nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP'nin PKK'yla ilişkisini görmediğini ve bilmediğini söylemişti.
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