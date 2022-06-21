İstanbul ve Ankara dahil 32 ile flaş uyarı! Hangi illere yağmur yağacak? 5 günlük hava durumu açıklandı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün içinde devam edecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü milyonların aklındaki soruyu cevapladı. Dün yapılan uyarıların ardından İstanbul'a gelen sağanak birçok vatandaşı yolda yakaladı. Yurt genelinde serin ve yağmurlu havaların etkili olacağını açıklayan Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir için de uyarılarda bulundu. Bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur milyonları korkuttu.
Günün geri kalanında İstanbul'da havanın nasıl olacağını şimdiden araştırmaya başladı. "İstanbul'a yağmur yağacak mı?" sorusunun cevabı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olasılığına dikkat çekildi.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olacağı ifade edildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Marmara'nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir'in güneydoğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın'ın iç kesimleri ve Kastamonu'nun güneyi), Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın kuzeybatısı, Eskişehir'in doğusu, Afyonkarahisar'ın Doğusu, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir'in güneyinde, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde bugün (Salı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji, bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul ve Ankara dahil 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
İSTANBUL GÜNE KUVVETLİ YAĞIŞLA BAŞLADI
İstanbul güne gök gürültüsü ve sağanak yağışla başladı. İstanbul'da bugün aralıklarla kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
Ankara Valiliği'nden yapılan uyarıda, il genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışla ilgili meydana gelebilecek sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Valilik açıklamasında, "Salı günü öğleden sonra ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların kuzey ve batı ilçelerimizde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kaydedildi.
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