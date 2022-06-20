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Son dakika: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist, Emniyet'in operasyonuyla Ankara'da yakalandı.

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