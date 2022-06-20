AKSUNGUR'a MİLSAR müjdesi! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanmaya başladı
Türkiye'nin savunma sanayisi yerli ve milli projeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. İHA/MİLDAR projesi hakkında açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "İHA-MİLDAR projemiz çerçevesinde geliştirilen Sentetik Açıklıklı Radarımız MİLSAR, ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a da başarıyla entegre edildi" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir duyurdu. AKSUNGUR'a MİLSAR entegre edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan İHA-MİLDAR projesi doğrultusunda Meteksan Savunma tarafından geliştirilen "sentetik açıklıklı radar" sistemi olan MİLSAR ilk olarak yerli insansız hava aracı ANKA'ya entegre edilmişti.
ANKA, üzerine entegre edilen MİLSAR ile İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınlarını kolaylıkla tespit etmişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İHA-MİLDAR projesi çerçevesinde geliştirilen ve daha önce ANKA'ya entegre edilerek boğazdaki mayınları tespit eden "sentetik açıklıklı arada" sistemi olan MİLSAR'ın, AKSUNGUR'a da entegre edildiğini duyurdu.
"MİLSAR, ANKA'DAN SONRA AKSUNGUR'A DA BAŞARIYLA ENTEGRE EDİLDİ"
SSB Başkanı Demir, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
Demir paylaşımında, "İHA-MİLDAR projemiz çerçevesinde geliştirilen Sentetik Açıklıklı Radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun. MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.
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