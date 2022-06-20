AKSUNGUR’a MİLSAR müjdesi! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanmaya başladı

ANKA, üzerine entegre edilen MİLSAR ile İstanbul Boğazı'na sürüklenen deniz mayınlarını kolaylıkla tespit etmişti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İHA-MİLDAR projesi çerçevesinde geliştirilen ve daha önce ANKA'ya entegre edilerek boğazdaki mayınları tespit eden "sentetik açıklıklı arada" sistemi olan MİLSAR'ın, AKSUNGUR'a da entegre edildiğini duyurdu.