Son dakika: AKSUNGUR’a yeni kabiliyet: İlk kez sivil baz istasyonu entegre edildi

Turkcell tarafından sağlanan mobil data desteğiyle gerçekleşen ve ilk testleri başarıyla tamamlanan bu kabiliyet sayesinde Aksungur, yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilecek.