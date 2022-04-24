Kesintisiz iletişim sağlayacak! AKSUNGUR’a entegre edilen sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi

"AYNI YER KONTROL İSTASYONUNDAN HEM AKSUNGUR'U HEM DE ANKA'YI YÖNETEBİLİYORUZ"

AKSUNGUR'un ANKA altyapısının geliştirilerek onun mirası üzerine inşa edildiğini, dolayısıyla tek yer kontrol istasyonundan ikisinin de yönetilebildiğini vurgulayan Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ömer Yıldız, "AKSUNGUR, ANKA'nın çift motorlu hali. ANKA'nın mirası üzerine inşa ettik. Gövde ve aviyoniklerimiz aynı. Dolayısıyla aynı yer kontrol istasyonundan hem AKSUNGUR'u hem de ANKA'yı yönetebiliyoruz. Aynı personel ile beraber, aynı yedek parça stoku ile beraber idame ve işletme faaliyetlerini her iki uçak için de yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.