13 Nisan 2022, Çarşamba
Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu
Türkiye'nin geliştirdiği AKSUNGUR, ilk kez Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yaptı. Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı MAM-L atışı yapan Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'un görüntülerini paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 14:32
- 1
- 5
- 2
- 5
- 3
- 5
- 4
- 5
- 5
- 5