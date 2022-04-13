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Haberler Galeri Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

Türkiye'nin geliştirdiği AKSUNGUR, ilk kez Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yaptı. Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı MAM-L atışı yapan Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'un görüntülerini paylaştı.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 14:32
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Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

Türkiye'nin geliştirdiği AKSUNGUR, ilk kez Milli Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yaptı. Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Doğu Akdeniz'de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı MAM-L atışı yapan Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR'un görüntülerini paylaştı.

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Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu

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Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu
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Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk kez MAM-L atışı yapıldı! Hedef tam isabetle vuruldu