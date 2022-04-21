Mavi Vatan Tatbikatı'nda bir ilk! Aksungur İHA ile Mam-L atışı yapıldı: Tam isabet

TCG Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile katıldığı Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası tamamlandı. Bu sene Mavi Vatan tatbikadında bir ilk gerçekleşti. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nde tatbikatı takip etti.