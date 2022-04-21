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Mavi Vatan Tatbikatı'nda bir ilk! Aksungur İHA ile Mam-L atışı yapıldı: Tam isabet

TCG Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile katıldığı Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin birinci safhası tamamlandı. Bu sene Mavi Vatan tatbikadında bir ilk gerçekleşti. Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkanlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da TCG Kemalreis Fırkateyni'nde tatbikatı takip etti.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:26
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Mavi Vatan Tatbikatı’nda bir ilk! Aksungur İHA ile Mam-L atışı yapıldı: Tam isabet

Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Akar'ın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği TCG Kemalreis fırkateyninin Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndan ayrılmasıyla başladı.

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Mavi Vatan Tatbikatı’nda bir ilk! Aksungur İHA ile Mam-L atışı yapıldı: Tam isabet

Jenerik bir senaryo kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında ilk olarak denizde tespit edilen serbest mayın imha edildi.

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Mavi Vatan Tatbikatı’nda bir ilk! Aksungur İHA ile Mam-L atışı yapıldı: Tam isabet

Mayın avlama gemisinin mayını tespitinin ardından emniyete alınan bölgeye helikopterle SAS timi sevk edildi. Helikopterden denize atılan SAS unsurları mayını imha etti.

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Mavi Vatan Tatbikatı’nda bir ilk! Aksungur İHA ile Mam-L atışı yapıldı: Tam isabet

Mayının imhasının ardından bir adadaki hedefleri imha etmek üzere SAT harekatı düzenlendi.

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Mavi Vatan Tatbikatı’nda bir ilk! Aksungur İHA ile Mam-L atışı yapıldı: Tam isabet

Harekat kapsamında SAT unsurları helikopterden suya atlayarak adadaki hedeflere yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.