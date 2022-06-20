20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terörist Cilo'nun sağ koluydu... 275 km derinlikte nokta atış! MİT operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Terörist Cilo'nun sağ koluydu... 275 km derinlikte nokta atış! MİT operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 09:18
Milli İstihbarat Teşkilatı gururlandıran bir operasyona daha imza attı. Üstelik sınırlarımızın tam 275 km ötesinde. PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getilrildi. Operayonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT operasyonunda çarpıcı detaylar
MİT operasyonunda çarpıcı detaylar
Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki
Ömer Çelik’ten CHP’ye tepki
Dinmeyen acı! 30 sivil katledildi
Dinmeyen acı! 30 sivil katledildi
Türkiye’nin yangın söndürme filosu büyüdü!
Türkiye’nin yangın söndürme filosu büyüdü!
Kılıçdaroğlu’nu böyle karşıladılar!
Kılıçdaroğlu’nu böyle karşıladılar!
Sosyal medya düzenlemesi TBMM’de
Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de
İsveç’te PKK’ya para toplayan bankanın hesabı A Haber’de deşifre oldu
İsveç'te PKK'ya para toplayan bankanın hesabı A Haber'de deşifre oldu
Başkan Erdoğan, Herzog ile görüştü
Başkan Erdoğan, Herzog ile görüştü
Çavuşoğlu’ndan Kosova’da kritik görüşme
Çavuşoğlu'ndan Kosova'da kritik görüşme
İHA buldu SİHA tam isabetle vurdu
İHA buldu SİHA tam isabetle vurdu
MSB’den Babalar Gününe özel video
MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
4 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
4 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster