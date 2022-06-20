20 Haziran 2022, Pazartesi
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Terörist Cilo'nun sağ koluydu... 275 km derinlikte nokta atış! MİT operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Milli İstihbarat Teşkilatı gururlandıran bir operasyona daha imza attı. Üstelik sınırlarımızın tam 275 km ötesinde. PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getilrildi. Operayonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.