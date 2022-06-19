YKS AYT sınav yorumları 2022: AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? Twitter yorumları...

YKS TYT VE AYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.