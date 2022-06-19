YKS AYT sınav yorumları 2022: AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? Twitter yorumları...
AYT zor muydu, kolay mıydı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS ikinci oturumunda ter döken adaylar sınav sonrasında sosyal medyada yorumları merak ediyor. Kısa süre önce tamamlanan oturum sonrasında sosyal medyada sınav soruları için yorumlar paylaşılıyor. Peki, AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? Twitter yorumları...
AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstedikleri üniversiteye gitme hayali kuran binlerce öğrenci YKS ikinci oturumu AYT'de ter döküyor. Sınav sonrası öğrenciler sosyal medyada yorumları takip ediyor. Peki, AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? Twitter yorumları...
AYT SINAV YORUMLARI 2022
Henüz YKS sınavının 2. oturumu olan AYT sınavı sona ermedi. Sınavın bitmesiyle beraber adayların sosyal medya üzerinden paylaştığı yorumlar haberimizin içerisinde olacaktır.
YKS TYT VE AYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adayların erişimine açılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişebiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleme hakkına sahip oluyor.
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye ilişkin soru ve cevapların tüm hakları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Kurumu'na ait olduğundan bu soruların izinsiz yayılmasına izin verilmiyor. YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldığında sabah.com.tr'de yer alacak.
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