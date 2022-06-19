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İsveç halkından hükümete ve PKK'ya tepki!

A Haber
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Giriş: 19.06.2022 11:39
İsveç'te binalara asılan PKK görselleri için İsveç hükümeti 'provokasyon' demişti ancak İsveç'te hükümete ve terör örgütüne tepkiler var. Sabah Gazetesi Temsilcisi Mehmet Çek ayrıntıları anlattı. Öte yandan James Jeffrey A Haber'e yaptığı açıklamada, "PKK/YPG aynıdır" dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonun perde arkasını anlattı.
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