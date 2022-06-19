19 Haziran 2022, Pazar
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İsveç halkından hükümete ve PKK'ya tepki!
İsveç'te binalara asılan PKK görselleri için İsveç hükümeti 'provokasyon' demişti ancak İsveç'te hükümete ve terör örgütüne tepkiler var. Sabah Gazetesi Temsilcisi Mehmet Çek ayrıntıları anlattı. Öte yandan James Jeffrey A Haber'e yaptığı açıklamada, "PKK/YPG aynıdır" dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. MİT'in gerçekleştirdiği operasyonun perde arkasını anlattı.