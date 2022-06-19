İngiltere’den flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Avrupa’da savaşa hazırlanmalıyız

Genelkurmay Başkanı Sanders İngiliz birliklerinin bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, karada savaşmaya ve savaşları kazanmaya hazır olmak üzere İngiltere'yi koruma temel amacımızın altını çiziyor. Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için güçlü bir zorunluluğumuz var. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz. 1941'den bu yana, Avrupa'da kıtasal bir gücün karıştığı bir kara savaşında ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım" ifadelerini kullandı.