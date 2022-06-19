İngiltere'den flaş Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması! Avrupa'da savaşa hazırlanmalıyız
İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Ukrayna'daki savaşa ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, "Avrupa'da bir kez daha savaşmaya hazırlanmalıyız" dedi.
İngiltere ordusunun yeni Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Genelkurmay Başkanı Sanders İngiliz birliklerinin bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlanmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunarak, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, karada savaşmaya ve savaşları kazanmaya hazır olmak üzere İngiltere'yi koruma temel amacımızın altını çiziyor. Artık müttefiklerimizle birlikte savaşabilecek ve savaşta Rusya'yı yenebilecek bir ordu oluşturmak için güçlü bir zorunluluğumuz var. Orduyu bir kez daha Avrupa'da savaşmaya hazırlaması gereken bir nesiliz. 1941'den bu yana, Avrupa'da kıtasal bir gücün karıştığı bir kara savaşında ordunun komutasını üstlenen ilk Genelkurmay Başkanıyım" ifadelerini kullandı.
Sanders'ın ordunun savaşa hazırlanması gerektiğine yönelik açıklamaları, hem İngiltere Başbakanı Boris Johnson hem de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'ya uzun vadeli destek sunulması gerektiği yönündeki uyarılarını takip etti.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı son ziyaretin ardından Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki işgalinin yeni bir aşamaya girdiğini söylemişti.
Johnson yaptığı açıklamada, "Putin, Ukrayna'yı düpedüz bir vahşetle ezmeye çalışırken, bir yıpratma kampanyası uyguladığı için korkarım ki uzun bir savaşa kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Birleşik Krallık ve ortakları, Ukrayna'nın mücadelesinde galip gelmesi için stratejik dayanıklılığa sahip olmasını sağlamalıdır. Rusya, saldırı kapasitesini yenileyebileceğinden, her şey Ukrayna'nın topraklarını savunma yeteneğini daha hızlı güçlendirip güçlendiremeyeceğine bağlı olacaktır. Bizim görevimiz, zamanı Ukrayna'nın tarafına çekmektir" şeklinde konuşmuştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı son açıklamada, "Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız. Ukrayna'yı desteklemekten vazgeçmemeliyiz. Maliyetleri yüksek olsa bile sadece askeri destek için değil, ayrıca artan enerji ve gıda fiyatları nedeniyle de Ukrayna'yı desteklemeliyiz" şeklinde konuşmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zammı ile 5.940 TL! 3 farklı formül geldi! 1,2,3,4 çocuklu çalışanlara net-brüt asgari ücret zammı...
- DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
- Zam oranı %41'i geçti! SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? 4A, 4B, 4C 2500 TL maaş alanlar...
- YKS 2022 NET PUAN HESAPLAMA PÜF NOKTASI: YKS (TYT, AYT, YDT) Sayısal Sözel Eşitağırlık puan hesaplama nereden, nasıl yapılır?
- YÖKATLAS tercih sayfası: YKS 2022 tercihler ne zaman başlayacak? YKS 2022 tercih sıralaması belli oldu mu? Diş hekimliği, hemşirelik, öğretmenlik...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli mi? Tercih listesi...
- YKS kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor? YKS TYT, AYT, YDT 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS net hesaplama...
- Babaya, abiye, dayıya, amcaya, dedeye, enişteye, kayınpedere Babalar Günü mesajları: Vefat etmiş babaya, abiye duygusal Babalar Günü mesajları ve sözleri...
- Bugün Babalar Günü mü? 19 Haziran Pazar Babalar Günü mü? Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?
- YKS 2022 TYT, AYT soru cevapları: YKS TYT, AYT A-B-C-D PDF kitapçığı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? ÖSYM ile Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler...
- YKS AYT sınav yorumları 2022: AYT zor muydu, kolay mıydı? AYT bu yıl nasıldı 2022? Twitter yorumları...
- Babalar Günü mesajları 2022 | En güzel, duygusal, kısa ve öz resimli Babalar Günü kutlama mesajları burada