AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’ye sert tepki! Türkiye karşıtlarına verilen destektir

Çelik, CHP'nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitlerin, bir siyaset krizine dönüştüğünü, her helalleşme sözünden sonra Türkiye'nin hak ve menfaatleriyle hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyasetin üretildiğini belirtti.

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar;

CHP'nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitler, bir siyaset krizine dönüştü. Her helalleşme sözünden sonra Türkiye'nin hak ve menfaatleri ile hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyaset üretiliyor.