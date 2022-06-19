AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki! Türkiye karşıtlarına verilen destektir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından CHP'nin tehdit ve yalan siyasetine tepki gösterdi. Türk İHA/SİHA'larının dünya tarafından hayranlık ve korkuyla izlenirken, CHP'deki bazı siyasetçilerin hedefi haline gelmesini eleştiren Sözcü Çelik, "Yüce Meclis’te görev yapan birilerinin Türkiye’nin gururu olan SİHA’lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka birşey değildir." ifadelerine yer verdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP'yi hedef aldı. CHP'deki vekillerin tehdit siyasetine karşı çıkan Çelik,, "CHP'nin kendi milletvekilleri tarafından üretilen tehdit siyasetine ve Türkiye'nin kazanımları İle hesaplaşma hevesine suskun kaldığı görülüyor." dedi.
Çelik, CHP'nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitlerin, bir siyaset krizine dönüştüğünü, her helalleşme sözünden sonra Türkiye'nin hak ve menfaatleriyle hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyasetin üretildiğini belirtti.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar;
CHP'nin helalleşme ile hesaplaşma arasında yaşadığı gelgitler, bir siyaset krizine dönüştü. Her helalleşme sözünden sonra Türkiye'nin hak ve menfaatleri ile hesaplaşmak için fırsat kollayan yeni bir çirkin siyaset üretiliyor.
Helalleşme adına bolca hayali sözler söylenirken, Türkiye'nin kazanımları ile hesaplaşma adına her gün yeni bir tehdit üretiyorlar. CHP'nin kendi milletvekilleri tarafından üretilen tehdit siyasetine ve Türkiye'nin kazanımları İle hesaplaşma hevesine suskun kaldığı görülüyor.
Son olarak bir CHP milletvekilinin Türkiye'nin milli güvenliği açısından stratejik kazanımı olan SİHA'larımızı ve Bayraktar ailesini hedef alması, husumet siyasetinden beslenen hesaplaşma arzusunun açık ifadesidir. Türkiye'nin kazanımlarına karşı tehdit siyasetidir bu.
Türkiye'nin kazanımları İle hesaplaşmayı siyasetlerinin merkezi haline getirenlerin ve bunlara suskun kalan parti yönetimlerinin helalleşmeye dair söylediği her şey boştur. Türkiye karşıtlarını memnun eden bir husumet siyasetidir bu.
SİHA'larımızdan başta terör örgütü PKK ve uzantıları ile Türkiye düşmanlarının rahatsızlığı anlaşılır bir durumdur. Dünya barışını korumaya ve terörle mücadeleye önem veren herkes için Bayraktar SİHA'ları bir güvencedir. Milli güvenliğimiz açısından güçlü bir kazanımdır.
Yüce Meclis'te görev yapan birilerinin Türkiye'nin gururu olan SİHA'lardan rahatsızlığı Türkiye karşıtlarına verilen destekten başka birşey değildir. Türkiye'nin kazanımlarını koruyacağız ve Türkiye'nin kazanımlarına düşman olan siyasetlere geçit vermeyeceğiz.
Bu günler tarihi günlerdir. Dünya alt üst oluş yaşarken, Türkiye'nin milli güvenliği için elde edilmiş stratejik kazanımlara kimlerin saldırdığını görüyoruz. Bu saldırganlığın iç destekçi bulduğu yer ise maalesef yine adresten geldi.
Türkiye'nin kazanımlarını, hak ve menfaatlerini korumaya adanmış siyasi ahdimizi bir kere daha tazeliyoruz.
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