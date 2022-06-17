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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den yaptırımlara tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den yaptırımlara tepki

Son dakika haberleri... Ukrayna savaşından dolayı çeşitli yaptırımların uygulandığı Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'den tepki geldi. Putin yaptığı açıklamada, "Küresel politikada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

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