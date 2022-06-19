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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.06.2022
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız” dedi.

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