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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk’u kabul etti

Son dakika haberleri.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Başbakan Yardımcısı Overçuk'u kabul etti.

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