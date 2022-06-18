Elon Musk’tan Yunanlıları çıldırtan paylaşım! 1453 fetih mesajıyla dikkat çekti

PAYLAŞIM KAFALARI KARIŞTIRDI

Bir süredir dikkat çeken bir hamlede bulunmayan Musk, Twitter hesabından '1453' paylaşımı yaptı. Musk'ın paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Musk, Twitter hesabında, yatağında yatmakta olan bir Bizans askerinin, "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" dediği bir karikatür paylaştı.

Karikatürün altında ise "Constantinople 1453" yazısı yer alıyordu.

Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.