SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na Vahdettin Köşkü’nden hitap etti. "Yeşil Eylem Planı'nı kabul ettik" ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, "Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı, bu yılın sonunda açıklayacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil TOGG için de tarih verdi. Ukrayna'da yaşanan savaşın enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibarıyla dünya on ikincisi ve Avrupa beşincisidir." şeklinde konuştu.
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'na Vahdettin Köşkü'nden katıldı.
Başkan Erdoğan, konuşmasında çok önemli mesajlar verdi.
"EYLEM PLANIMIZI BU AYIN SONUNDA AÇIKLAYACAĞIZ"
Başkan Erdoğan konuşmasında şunları ifade etti:
"Paris Anlaşması'nı onaylayarak 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi ilan ettik. 26. Taraflar Konferansı'nda da aynı kararlılıkla çelik üretimi, sıfır emisyonlu araçlar, karayolu ulaşımı ile orman kaybı ve arazi bozulumunu tersine çevirmeye yönelik önemli taahhütlerde bulunduk. Ortak evimiz dünyanın geleceği için Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikasını ve sektörel stratejilerini güçlendirmek gayesiyle ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla iklim şurasını gerçekleştirdik. Ulusal katkı beyanımızı güncelliyoruz. Yol haritamızı teşkil edecek uzun dönemli iklim stratejimizi ve eylem planımızı bu yılın sonunda açıklayacağız. Avrupa yeşil mutabakatıyla uyumlu olarak yeşil eylem planımızı kabul ettik. Yeşil limanlarımızın sayısını artırıyoruz. Ormanlarımızı, korunan alanlarımızı genişletiyoruz. Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz."
YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH BELLİ OLDU
"Ulaştırma kaynaklı emisyonun azaltılması ve gübre yönetimi noktasında da üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Bu yıl sonuna kadar, Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili TOGG'u üretim bandından indirerek hizmete sunacağız. Sürdürülebilir ve iklim dostu ulaşım türlerini yaygınlaştırıyoruz. Birleşmiş Milletler ve birçok küresel kuruluş tarafından takdir edilen, eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Sıfır Atık Hareketiyle çevre koruma, geri dönüşüm ve emisyon azaltımı hususunda çok büyük mesafeler aldık"
"TÜRKİYE, DÜNYA 12. VE AVRUPA 5."
"Teknoloji ve çığır açıcı araştırma geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12.'si ve Avrupa 5.'sidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz.
"UKRAYNA'DA YAŞANAN SAVAŞ ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"
"Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, yıllık yüz milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna'da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü, enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkir kıldık. 2021 yılında kurduğumuz üç buçuk gigavat kapasiteli yeni santrallerin yüzde 97'si yenilenebilir enerji santralidir. Temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurbanlık fiyatları il il güncellendi: 2022 koyun, keçi, sığır (küçükbaş, büyükbaş) kurbanlık fiyatları ne kadar? Tam liste...
- ÖSYM sınav görevli ücretleri ne kadar? 2022 YKS TYT AYT salon görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
- Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2022 Kurban Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Temmuz ayı maaşları...
- YKS sınavı başarı duası: YKS'den yüksek almak için hangi dualar okunur? Üniversite sınavında başarılı olmak için okunacak dualar
- Son dakika: Özgür Dağlı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Doç. Dr. Özgür Dağlı kimdir, kaç yaşında, nereli?
- meb.gov.tr: LGS sonuçları 2022 açıklandı mı? MEB LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Lise tercihleri ne zaman?
- YKS sınavında kalem silgi veriliyor mu? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT sınavına girerken kalem verilecek mi?
- YKS'de oje yasak mı? ÖSYM YKS'de giyim kıyafet kuralı var mı? Üniversite sınavına girerken telefon, para götürülür mü?
- YKS sonucu ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS başarı mesajları: 2022 üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı mesajları | Arkadaşa, kardeşe motivasyon sözleri
- ÖSYM sınav giriş belgesi nasıl çıkarılır? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi çıktı alma ekranı!
- YKS TYT AYT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022 YKS üniversite sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ÖSYM açıkladı