SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan ’Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalar

"TÜRKİYE, DÜNYA 12. VE AVRUPA 5."

"Teknoloji ve çığır açıcı araştırma geliştirmenin öneminin bilinciyle yeşil büyüme teknoloji yol haritası çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansman ve teknoloji transferi bu sürecin kilit başlığı olarak öne çıkıyor. Bu hususta en büyük sorumluluk elbette asırlardır sorunun bu noktaya gelmesinde payı olan ülkelere düşmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede bir diğer araç da yenilenebilir enerjidir. Türkiye yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12.'si ve Avrupa 5.'sidir. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz.

"UKRAYNA'DA YAŞANAN SAVAŞ ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ"

"Enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle, yıllık yüz milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır. Ukrayna'da yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü, enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Türkiye olarak uzun süredir zaten bu anlayışla pozisyon alıyorduk. Bu sayede kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkir kıldık. 2021 yılında kurduğumuz üç buçuk gigavat kapasiteli yeni santrallerin yüzde 97'si yenilenebilir enerji santralidir. Temiz enerjiye dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde tüm ortaklarımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmaya hazırız"