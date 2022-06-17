Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geldi.

Erdoğan burada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca Vahdettin Köşkü'ne gelmeden önce yol üzerindeki bir emlak ofisine uğrayarak, yetkililerle sohbet etti.