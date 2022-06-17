Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi kabul etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geldi.
Erdoğan burada, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan ayrıca Vahdettin Köşkü'ne gelmeden önce yol üzerindeki bir emlak ofisine uğrayarak, yetkililerle sohbet etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'de baraj kalktı mı? 2022 YKS baraj puanı kaç? YKS TYT AYT puan hesaplama nasıl yapılır? Üniversite sınavı puan hesaplama!
- YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınavı kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS TYT saat kaçta bitecek? 2022 YKS 1. Oturum TYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika sürecek?
- YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS üniversite sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM tarih verdi
- YKS sınavına girenlere başarı mesajları: 2022 YKS üniversite sınavı başarı mesajları ve motivasyon sözleri burada!
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 YKS TYT AYT sınav süresi ne kadar, kaç dakika? Oturum süreleri...
- TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Haziran ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı, belli oldu mu?
- YKS 2022 TYT, YDT, AYT ne zaman, saat kaçta başlayacak? YKS sınavı kaç dakika, saat sürüyor?
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM ile YKS 2022 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- Kasım 2021'de İsveç'teki Lund Üniversitesinde yapılan akademik bir çalışmanın sonuçlarına göre," astrolojiye inanma" durumuyla hangisi ifade edilir?
- YKS sınavına kaç kişi girecek 2022? YKS 2022 sınavına bu yıl kaç kişi başvurdu? TYT, AYT, YDT başvuru sayısı...
- Krungthepmahan neresidir?