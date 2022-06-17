İHA'lar için heyecanlandıran paylaşım: Milli teknoloji adımlarına tam gaz devam
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ANKA İHA’ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli ’Şimşek’ dronunun istenilen bölgeye başarıyla bırakıldığını duyurdu. İşte o anlar...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.
2️⃣ ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli #ŞİMŞEK dronumuz istenilen bölgeye bir çok kez başarıyla bırakıldı.🚀— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 17, 2022
İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. pic.twitter.com/mhDAA1RJpF
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