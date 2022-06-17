Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenleniyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor. Öğrencilere müjdeli haberi veren Başkan Erdoğan, "Hedefimiz 100 milyon yardımcı kaynak" dedi. Başkan Erdoğan'a verilen özel hediyenin anlamı dikkat çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk karneyi de verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
2021-2022 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. O heyecanı yaşamak ve o heyecanı yaşarken bir yandan da öğrencilik yıllarını devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.
Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nu az önce saygıdeğer hocamızın riyasetinde dinledik. Bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, bize nasıl bu coşkuyu yaşattınız... Gerçekten takdire şayan...
Yağmur, kar, çamur demeden öğrencilerimizi yetiştirmek için fedakarlık yapan öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Çocuklarımızın eğpitiminden tavzi vermeyen anne ve babaları da buradan tebrik etmek istiyorum.
Eğer saygıdeğer hocalarımız uygun bulurlarsa, öğrencilerimiz bulundukları yerde oturabilirler.
Ufku geniş, bilgili nesillerin yetiştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yönelşik umuduymuz güçleniyor. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde koşturan evlatlarımız içinden çıkacak.
Yarının Türkiye'sini bu çocuklar inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Eğitim öğretim her işin başı diyoruz. Eğitim öğretim için harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en byüük yatırım olduğunu düşünüyoruz.
Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlkü bir mücadelenin içindeyiz. Hükümetlerimiz döneminde aslan payını daime eğitim öğretime tahsis ettik.
Göreve geldimizde 78 üniversitemiz varken 207 üniversitemiz var. Ülkemizin eğitim altyapısını yeniledik. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden 274,3 milyar lira seviyesine çıkartmasaydık, derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükseltmeseydik, öğretmen kadorumuzu 734 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, tüm okulları en modern teknoloji ile donatmasaydık, biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla .çok büyük zorluklarla karşılaşırdık.
Yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Yardımcı kaynaklarımız da artık ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor 36 milyondan fazla yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.
3 ay sürecek tatil dönemi başlıyor. Sizler de güneşin tadını çıkaracaksınız.
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