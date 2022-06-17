Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni’nde önemli açıklamalar

Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nu az önce saygıdeğer hocamızın riyasetinde dinledik. Bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, bize nasıl bu coşkuyu yaşattınız... Gerçekten takdire şayan...

Yağmur, kar, çamur demeden öğrencilerimizi yetiştirmek için fedakarlık yapan öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Çocuklarımızın eğpitiminden tavzi vermeyen anne ve babaları da buradan tebrik etmek istiyorum.