17 Haziran 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet edip çay içti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
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Başkan Erdoğan Üsküdar’da vatandaşlarla sohbet edip çay içti

Cuma namazı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da kendisini davet eden vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

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