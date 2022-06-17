17 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakım çalışmaları erken bitti! Bolu Dağı tüneli ulaşıma açıldı

Bakım çalışmaları erken bitti! Bolu Dağı tüneli ulaşıma açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2022 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022
ABONE OL
Bakım çalışmaları erken bitti! Bolu Dağı tüneli ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde viyadük bakım çalışması nedeniyle kapalı bulunan İstanbul yönünde, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde 16 Mayıs'ta başlatılan genleşme derzi değişimi çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaların planlanandan 3 gün önce bitmesinin ardından dubalar kaldırılarak İstanbul istikameti ulaşıma açıldı.

Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin çalışmalar kapsamında ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılmıştı.

Öte yandan İstanbul yönünün ulaşıma açılmasıyla otoyolda normal seyrinde ilerleyen trafik akışı, dronla görüntülendi.

Bolu Tüneli trafiğe açıldı BOLU TÜNELİ TRAFİĞE AÇILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA