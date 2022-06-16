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Son dakika: Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi

Son dakika haberine göre Türkiye, İngiltere ve Ukrayna Savunma bakanları, üçlü toplantıda bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeer ve güncel konular ele alındı.

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