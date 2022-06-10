İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den iki yüzlü tutum! Hem "terörle mücadele" dedi hem de Kakabaveh'e sahip çıktı

Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.

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