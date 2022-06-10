İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den iki yüzlü tutum! Hem "terörle mücadele" dedi hem de Kakabaveh'e sahip çıktı
Türkiye'nin terör örgütü PKK'yı desteklediği için NATO üyeliğini reddettiği İsveç'in skandalları bitmek bilmiyor. Türkiye'nin endişelerini anladıklarını belirterek terörle mücadeleyi sıkılaştıracaklarını belirten İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bir vekilin terörist Kakabaveh'e 'vahşi' demesine tepki gösterdi.
Türkiye ile NATO konusunda süren müzakerelere atıfta bulunan Linde, "İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin güvenliğine de dayanışma içinde katkı sunacak. Hedefimiz Türkiye'nin gündeme getirdiği çekinceler konusunda yapıcı bir yaklaşımla ilerlemek. Terörizme karşı mücadelede de benzer düşünenlerle ortak hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Terörü kınadığını da vurgulayan Linde, 1 Temmuz'da yeni terör yasasının yürürlüğe gireceğini ve yasanın sıkılaştırıldığını kaydetti.
Linde, İsveç'in NATO üyeliği dahilinde silah ihracatı koşullarını değiştirebileceğini aktardı.
LİNDE'YE TERÖRİST VEKİL KAKABAVEH İLE YAPILAN ANLAŞMAYA İLİŞKİN TEPKİ
Hristiyan Demokratlar Partisi milletvekili Mikael Oscarsson da Linde'ye, bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh ile yaptıkları PKK/YPG'ye destek anlaşmasına dikkati çekerek, eleştirilerde bulundu.
Oscarsson, Linde'ye, "'Vahşi bir siyasi' Kakabaveh ile partiniz Sosyal Demokratların yaptığı anlaşma ortada durdururken Türkiye ile nasıl bir müzakere yapmayı sürdüreceksiniz?" şeklinde soru yöneltti.
Linde ise Kakabaveh'e "vahşi siyasi" demenin küçültücü bir dil olduğunu ve buna itiraz ettiğini vurgularken, Türkiye ile bir çözüme ulaşmak için müzakere yaptıklarını hatırlattı.
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