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Bebek katili hain teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan şüphelilere operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Bebek katili hain teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atan şüphelilere operasyon: 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy’de düzenlenen ve bebek katili ve kadın düşmanı bölücü terör örgütü PKK’nın elebaşı olan hain teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine sloganların atıldığı izinsiz yürüyüşe katılan 10 kişi gözaltına alındı.

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