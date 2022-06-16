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İstanbul Valiliği'nden "Sevinç İnönü" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022
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İstanbul Valiliği’nden Sevinç İnönü açıklaması

İstanbul Valiliği, eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün uçak seyahatinde İstanbul Havalimanı VIP terminaline alınmadığı iddialarını yalanladı.

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