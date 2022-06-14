14 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kadıköy'deki HDP binası önünde polise saldıran Salihe Aydemir protesto edildi! Bütün HDP'lileri lanetliyoruz

Kadıköy'deki HDP binası önünde polise saldıran Salihe Aydemir protesto edildi! Bütün HDP'lileri lanetliyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.06.2022 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
ABONE OL
Kadıköy’deki HDP binası önünde polise saldıran Salihe Aydemir protesto edildi! Bütün HDP’lileri lanetliyoruz

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan şehit aileleri ve gaziler, Türk polisine yumruklu saldırıda bulunan HDP milletvekili Salihe Aydemir'i protesto etti. HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakan kalabalığın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Biz şehit aileleri ve gaziler olarak polisimize tokat atan Salihe Aydemir nezdinde bütün HDP’lileri kınamak, lanetlemek, tepkimizi ifade etmek polisimize sahip çıkmak üzere buradayız." denildi.

Şehit aileleri ve gaziler, İstanbul Kadıköy'de gösteri esnasında polise yumruk atan HDP milletvekili Salihe Aydemir'i protesto etmek için HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de düzenlenen bir yürüyüşte polis memuruna yumruk atan HDP milletvekili Salihe Aydemir, şehit aileleri ve gazileri tarafından HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakılarak protesto edildi.

Protestoya Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği üyeleri de katıldı.

Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi önünde açıklamada bulunan şehit yakınları ve gaziler şu ifadelere yer verdi:
"İki gün önce daha şehitlerimizin cenazeleri toprağa verilmemişken bebek katili Öcalan'ın cezaevi şartlarını bahane ederek tacizci tecavüzcü insanlıktan nasiplenmemiş terörist Duran Kalkan'ın talimatı ile Gemlik'e yürümek isteyen bir gurup haine destek veren HDP milletvekili vampir Salihe Aydemir haddini ve maksadını aşarak huzurumuzun ve güvenimizin teminatı polisimize tokat atarak küstahlık etmiştir."

"Biz şehit aileleri ve gaziler olarak polisimize tokat atan Salihe Aydemir nezdinde bütün HDP'lileri kınamak, lanetlemek, tepkimizi ifade etmek polisimize sahip çıkmak üzere buradayız. Bu vesileler ile bu tokadı atan daha öncede Van'da polisimizin kolunu ısıran vampir Salihe olmak üzere tüm HDP'lileri lanetliyoruz."

Polise yumruk atan DBP’li vekile sert tepki POLİSE YUMRUK ATAN DBP'Lİ VEKİLE SERT TEPKİ
Polise yumruk! Peş peşe tepkiler POLİSE YUMRUK! PEŞ PEŞE TEPKİLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA