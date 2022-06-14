Kadıköy’deki HDP binası önünde polise saldıran Salihe Aydemir protesto edildi! Bütün HDP’lileri lanetliyoruz

"Biz şehit aileleri ve gaziler olarak polisimize tokat atan Salihe Aydemir nezdinde bütün HDP'lileri kınamak, lanetlemek, tepkimizi ifade etmek polisimize sahip çıkmak üzere buradayız. Bu vesileler ile bu tokadı atan daha öncede Van'da polisimizin kolunu ısıran vampir Salihe olmak üzere tüm HDP'lileri lanetliyoruz."

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