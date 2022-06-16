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Son dakika: Başkan Erdoğan Bursa'da vatandaşlarla kucaklaşacak

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Bursa’da vatandaşlarla kucaklaşacak

Son dakika... 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden yolda temaslarına hız veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya ziyarette bulunacak ve vatandaşlarla bir araya gelecek.

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'y ziyarette bulunacak.

Başkan Erdoğan'ın Bursa ziyaretini AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda duyurdu.

Gürkan, 'Müjdemizi buradan vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Recep Tayyip Erdoğan'ı 2 Temmuz'da Bursa'mızda ağırlıyoruz inşallah" dedi.

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