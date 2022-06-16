Son dakika: Başkan Erdoğan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti
Son dakika... Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Başkan Erdoğan son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekmişti ve temmuz ayını işaret etmişti. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.
ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?
Başkan Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamada vatandaşın alım gücünün yükseltilmesine dikkat çekmişti ve temmuz ayını işaret etmişti.
Temmuz ayında memurlar ve emekliler enflasyon farkı alacak ancak gözler asgari ücrette değişim olup olmayacağı yönündeydi.
Masada dar gelirlilerin maaşlarının yükseltilmesi için atılacak adımlar olacak.
Görüşme sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
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