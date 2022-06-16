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Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten tahıl koridoru açıklaması

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile görüştü! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’ten tahıl koridoru açıklaması

Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Ukrayna'daki tahılların durumu ile ilgili dün akşam Başkan Erdoğan ile görüştüğünü açıkladı. Stoltenberg, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum" açıklamasında bulundu.

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