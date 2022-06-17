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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.06.2022
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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Ardından adaylar MSÜ tercihinde bulundu. ÖSYM tarafından uygulanan MSÜ sınavının tercih sonuçları için heyecan dorukta. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 27 Mart 2022 tarihinde uygulandı. Ardından sonuçlar 14 Nisan'da erişime açıldı. Sınav başarı puanına göre MSÜ tercihinde bulunan adaylar, MSÜ tercih sonuçları için meraklanmaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları için henüz saat duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme olduğunda haberimize yazacağız.

MSÜ'DEN DUYURU

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır.

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