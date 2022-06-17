MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 27 Mart 2022 tarihinde uygulandı. Ardından sonuçlar 14 Nisan'da erişime açıldı. Sınav başarı puanına göre MSÜ tercihinde bulunan adaylar, MSÜ tercih sonuçları için meraklanmaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu, ayın kaçında açıklanacak?