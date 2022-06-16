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NATO temsilcileri Türkiye'nin yeni göz bebeği Kızılelma'yı yerinde ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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NATO temsilcileri Türkiye’nin yeni göz bebeği Kızılelma’yı yerinde ziyaret etti

NATO Parlamenter Asamblesi Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu, Türkiye'nin İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı görmek için Baykar'ı ziyaret etti. Baykar'dan yapılan açıklamada "Sınıfında dünya lideri olan İHA'larımızı ve MilliTeknoloji Hamlesi'ni anlattık.'' ifadelerine yer verildi.

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