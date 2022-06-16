NATO temsilcileri Türkiye’nin yeni göz bebeği Kızılelma’yı yerinde ziyaret etti

16 Haziran 2022, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?
- AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL 3. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı tümünü kapsıyor! 3 maaş ödeme imkanı! 1.084 ila 1.416 liranın altında...
- e karne ne zaman açılacak, çıkacak? MEB ile e karne nereden, nasıl bakılır? E Karne 2022 giriş...
- E okul ne zaman kapanıyor 2022? E OKUL VBS giriş: E okul karne notu görüntüleme nereden, nasıl yapılır?
- Motorin zammı son dakika fiyat: 16 Haziran motorine zam var mı? Benzin, mazot, LPG fiyatları son açıklama...
- Öğretmen tayin başvuru tarihleri açıklandı mı? Öğretmen il içi ve dışı yer değiştirme başvuruları ne zaman bitiyor?
- İzmir deprem son dakika: İzmir'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
- KPSS geç başvuruları başladı mı, ne zaman bitiyor? KPSS geç başvuruları bitti mi?
- Öğrenci affı ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak? Öğrenci affı bu yıl olacak mı, yürürlüğe girecek mi? Lisans, önlisans...
- Survivor araba ödülünü kim kazandı? 15 Haziran Survivor araba ödülünü hangi yarışmacı kazandı, markası ne? Lexus NX 350h özellikleri, fiyatı
- Asgari ücret zammı son dakika açıklaması! TEFE- TÜFE ile 5.940 TL'yi bulabilir! 1,2,3,4 çocuklulara 6 aylık enflasyon farkı ile...