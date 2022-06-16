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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir araya geldi

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Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı olan Sırbistan’da temaslarına başladı. Çavuşoğlu, ülkenin başkenti Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edildi.

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