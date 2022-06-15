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Son dakika: Karadeniz'de tahıl koridoru planı! Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan cevap bekliyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Karadeniz’de tahıl koridoru planı! Bakan Çavuşoğlu: Rusya’dan cevap bekliyoruz

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de tahıl koridoru planı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik." dedi.

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