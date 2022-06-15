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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

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Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan flaş açıklamalar

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye ziyarette bulunan İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Coveney ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'dan gelen belgeler beklentilerimizden çok uzak" dedi.

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