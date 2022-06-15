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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

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