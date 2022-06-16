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Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi seçildi! Türk futbolunda yeni dönem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2022 Güncelleme Tarihi: 16.06.2022
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Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi seçildi! Türk futbolunda yeni dönem

Son dakika haberleri.... TFF Olağanüstü Genel Kurulunda, 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi başkanlık seçimine tek aday olarak girmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi.

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