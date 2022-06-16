Son dakika: Yeni otopark yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı! Bu tarihe dikkat!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının otopark yönetmeliğinde yaptığı değişiklik resmi gazete yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre, otopark yeri için 1000 metre kuralı izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkarıldı, bölge otoparkı bedeli ödemesi 18 aydan 36 aya kadar uzatıldı. 250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25 bedel ve yol üstü geçici parklanma ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeler bugün yayınlanan resmi gazetede yerini aldı.
Yeni yönetmelikte mesafe kuralını değiştiren bakanlık teknik gerekçelerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami mesafede geçerli olan 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme mesafesi olarak ise 2000 metreye çıkardı. Böylece daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkânları artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandı.
Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı. Belediyelere kolaylık sağlandı.
Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25'lik ilk ödeme haricindeki kalan yüzde 75'lik bedelin ödenme süresini iskân tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.
BÜYÜK KOLAYLIK
250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25'lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar idaresince geçici yol üstü geçici parklanma yöntemi ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek. Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark yapımı daha da kolaylaşmış olacak.
Dükkân ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek. Sit alanlarında belediyelere bu miktarı 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek, sit alanlarındaki ruhsat işlemlerinde de kolaylık sağlanacak.
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