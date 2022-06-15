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Son dakika: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’i kınayamadı! İki kelimelik yanıt

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Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Son dakika: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu polise yumruk atan DBP’li Saliha Aydeniz’i kınayamadı! İki kelimelik yanıt

Son dakika haberi... İstanbul Kadıköy'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenleyen ve polisimize yumruk atan DBP'li vekil Saliha Aydeniz'e toplumun birçok kesiminden büyük bir tepki geldi. Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayla ilgili CHP'den ise kaçamak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Faik Öztrak'ın ardından Kılıçdaroğlu da Aydeniz'i kınayamadı ve ismini anmadan "Doğru değil" demekle yetindi. İşte haberin detayları...

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