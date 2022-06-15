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Afrin'deki operasyonun detayları ilk kez A Haber'de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

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Giriş Tarihi: 15.06.2022 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022
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Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

Son dakika haberine göre: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerin Afrin'de yakalandığını açıkladı. Peki operasyon nasıl yapıldı? Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi? PKK'lı teröristlerin Amanoslar planı nasıl engellendi? Gelişmeleri A Haber Yurt ve İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak anlattı.

Amanoslara sızma girişimi Afrin'deki operasyonla önlendi. Amanoslara sızmak isteyen 6 pkk'lı terörist yakalandı. Afrin'de yakalanan 6 teröristten 3'ü arananlar listesindeydi.

Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

Sınırdan giremeyen teröristler paramotor da kullanıyor. Teröristler Amanoslar'a nereden sızmaya çalışıyor? Gelişmeleri Kerim Ulak şöyle aktardı:

Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

Bu defa paramotorlar sızmaya çalışmadılar karadan gelmeye çalıştılar. Ancak bundan başarılı olamadılar. Tabi MİT burada destan yazıyor desek yanlış olmaz. Bir yandan yurt içinde bir yandan yurt dışında terör örgütüne karşı yoğun bir mücadele var. Bu kapsamda dün sabah saatlerinde çok önemli bir operasyon yapıldı.

Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

Toplam 6 terörist yakalandı bunlardan 3'ü dağ kadrosundan isimlerdi. Bu 3 terörist terör örgüt tarafından özel olarak seçilmiş ve eğitilmiş teröristlerdi. Bunlar Amanoslara gönderilmek üzere hazırlandılar. Bu teröristler Afrin'e girdiler ve buradan Hassa'ya sızmaya çalıştılar. Hassa, Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı çok önemli bir noktaydı.

Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

Bu bölgede Raco Dağları bulunuyor ve teröristler buralarda saklanabiliyorlar. Şu anda Afrin civarında çok sayıda uyuyan hücre olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Afrin'e gelen teröristler Aktepe Köyü'ne sızmaya çalıştılar.

Teröristler vatandaşların ihbarı doğrultunda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Bunlar silahlarıyla birlikte ele geçirildi. 3 kişinin terör örgütü arananlar listesinde olduğunu biliyoruz. Afrin teröristler için Amanoslara sızma girişimleri içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi.

Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

2018 yılında yapılan Zeytin Dalı Harekatı'na kadar teröristler Afrin'den sürekli olarak Amanoslara takviye yapıyorlardı. Bu bölgede lojistik sevkiyat yapabiliyorlardı. Harekattan sonra sınır hattı tutuldu. Amanoslar çok geniş bir coğrafya Kahramanmaraş'tan başlayarak Hatay'ın Samandağı ilçesine kadar uzanıyor.


Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

175 kilometre uzunluktaki bu sıra dağlar bölgesinin neredeyse tamamı ormanlarla kaplı ve bu nedenler PKK'lı teröristler için saklamaya uygun. Bölgede mağaralar ve sığınaklar yer alıyor. 1992 yılında teröristbaşı Öcalan'ın talimatıyla buraya yerleşen teröristler geçen sürede 40 yakın insanın canını aldı.

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