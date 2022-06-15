Afrin’deki operasyonun detayları ilk kez A Haber’de! Amanoslara sızma girişimi nasıl önlendi?

Bu bölgede Raco Dağları bulunuyor ve teröristler buralarda saklanabiliyorlar. Şu anda Afrin civarında çok sayıda uyuyan hücre olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda Afrin'e gelen teröristler Aktepe Köyü'ne sızmaya çalıştılar.

Teröristler vatandaşların ihbarı doğrultunda yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Bunlar silahlarıyla birlikte ele geçirildi. 3 kişinin terör örgütü arananlar listesinde olduğunu biliyoruz. Afrin teröristler için Amanoslara sızma girişimleri içerisinde en önemli noktalardan bir tanesi.