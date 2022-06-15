Tevfik Göksu 'İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor' diyerek Meclis'e çağırdı! CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımı sildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gelmediği İBB Meclisinin 3'üncü oturumunun canlı yayını sosyal medya hesabından paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor" dedi. Göksu'nun çağrısı üzerine İBB Başkanı meclise gelmek yerine paylaşımı sildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayı 3'üncü oturumu Saraçhane'de gerçekleşiyor.
Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplanan meclis oturumunda partiler başkanlık makamı tarafından yanıtlanması üzerine soru önergesi verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından meclis oturumunun canlı yayını paylaştı. Her yıl sadece Faaliyet Raporu sunumunda meclise gelen İBB Başkanın sosyal medya hesabından meclis oturumunu 'yönetiyor' paylaşımı yapması sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sizi de bekleriz Sayın Başkan. Makam odanızdan çıkınca 5 metre ileride karşıda büyük bir kapı var. İstanbul'un gerçekleri sizi bekliyor" paylaşımında bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun mecliste olmamasının sosyal medya üzerinden ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı sosyal medya hesabından paylaşımını yaptığı meclis oturumunu sildi.
İBB Başkanının paylaşımını silmesi sonrasında İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Avukat Murat Türkyılmaz, "Niye sildiniz Ekrem İmamoğlu?" ifadelerine yer verdi.
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